12.08.2019 19:03

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "En mutlu günümüze acı karışmasın, üzülmeyelim"

BİNGÖL - Bingöl'e giden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Şükürler olsun, rakamlar gösteriyor ki, geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi sonuçları elde etmişiz. Tabii amacımız, hedefimiz bu en mutlu günümüze acı karışmasın, üzülmeyelim" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bingöl'e geldi. İlk olarak Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret eden Aktaş, daha sonra İçişleri Bakanlığının tatil süresince aldığı tedbirler kapsamında, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bulunan 'Yaşam Çadırı'nda vatandaşları bilgilendirdi. Burada araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler veren Aktaş, kazaları en aza indirmek için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

64 bin ekip 100 bin personelin sahada olduğunu aktaran Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz bayram boyunca toplam 7 gün, kaza olmasın diye veya trafik kazalarını en aza indirebilmek için büyük bir seferberlik ilan etti. Bu kapsamda, tatil boyunca günlük ortama 7 bin 700 noktada 13 bin 500 personelin görev yapacağı bir tedbir uygulaması başlattık. 7 gün süresi için toplam 64 bin ekip 100 bin personelle arkadaşlarımız sahada oldular, olacaklar. Amacımız kaza oranını en aza indirebilmek. Can ve mal kaybına engel olmak. Şükürler olsun, rakamlar gösteriyor ki, geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi sonuçları elde etmişiz. Tabii amacımız, hedefimiz bu en mutlu günümüze acı karışmasın, üzülmeyelim" şeklinde konuştu.

Kontrol noktalarındaki amaçlarına değinen Aktaş, "Kontrol noktalarında arkadaşlarımız, yüz yüze iletişime geçerek hem trafik bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmaları ortaya koyuyorlar hem de normal, rutin denetimlerini yapıyorlar. Bingöl'de de kontrol noktasındayız. Aynı zamanda da yaşam tüneli uygulamasının olduğu noktadayız. Yaşam Tüneli Uygulamasındaki en büyük amaç, insanlarımız birebir yüz yüze iletişim kurarak, onların hem yorgunluklarını gidermek hem trafik kuralları ile ilgili bir bilinç oluşturmak hem de çocuklarımızın için uygulamaya koyduğumuz projeler hakkında onları bilgilendirmek"ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın uygulama noktasındaki ziyaretine, Vali Kadir Ekinci ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay eşlik etti.

Kaynak: İHA