Emniyet Genel Müdürü Aktaş: DEAŞ'ın eylem hareketliliği pasifize edildi

19.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:27

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Terörle mücadele konusunda mücadelemize devam edeceğiz. Geçmiş yıllara oranla örgüte katılım azalıyor. DEAŞ ile ilgili yapılan başarılı operasyonlar neticesinde eylem hareketliliği pasifize edilmiş durumda" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla 'Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. İl emniyet müdürleri de toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan Aktaş, terörle mücadelede güzel sonuçlar alındığını belirterek, "Terörle mücadele konusunda mücadelemize devam edeceğiz. Geçmiş yıllara oranla örgüte katılım azalıyor. FETÖ ile mücadele kapsamında illerimizde gerçekleştirilen büyük operasyonlar oldu. 2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ve FETÖ yapılanmalarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda gözaltı var. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Aşırı sol örgütler ve DHKP-C'nin provokatif eylemlerine karşı mücadelemiz de devam edecek. DEAŞ ile ilgili yapılan başarılı operasyon neticesinde eylem hareketliliği pasifize edilmiş durumda" dedi.Trafik konusuna da değinen Aktaş, 2019 yılının en başarılı yıllardan biri olduğunu belirterek, bu konuda görev alanlara da teşekkür etti. Aktaş, daha sonra uyuşturucuyla mücadele konusunda önlemlerin artırılması yönünde talimat verdi.

Kaynak: DHA