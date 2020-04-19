Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Büyük bir mücadele ortaya koyduk
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Polis, CEO, Güncel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Büyük bir mücadele ortaya koyduk

EMNİYET Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, "Maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak yöntemler ile üretip, piyasaya sürmeye çalışan ve bunların stoklamasını yapmaya çalışan kişiler ile firmalara yönelik büyük bir mücadeleyi ortaya koyduk" dedi.

19.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:29
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Büyük bir mücadele ortaya koyduk

EMNİYET Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, "Maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak yöntemler ile üretip, piyasaya sürmeye çalışan ve bunların stoklamasını yapmaya çalışan kişiler ile firmalara yönelik büyük bir mücadeleyi ortaya koyduk" dedi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre; Genel Müdür Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürü ile video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Aktaş, koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarıyla buralardan geçen insanların uyarılması, yönlendirilmesi ve ateşlerinin ölçülerek hasta olma riski olanların sağlık birimlerine yönlendirilmesi noktasında büyük bir gayret ve emek ortaya koyduklarını bildirdi. Aktaş, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin insani ihtiyaçlarının bizatihi evlerine ulaştırılması, maaşlarını ve devletimizin ödediği sosyal yardımlarının kendilerine teslim edilmesi başta olmak üzere birçok hizmeti ulaştırılmasında yine teşkilat olarak büyük bir emeği ve gayreti ortaya koyuyoruz" dedi.

'BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDUK'Aktaş, polislerin bu süreçte maske ve eldiven takarak büyük bir titizlikle görevlerini yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Yine bu mücadelenin bir parçası olarak, bugünleri bir fırsata dönüştürüp fahiş fiyat uygulayan firmalara, şirketlere ve işletmelere karşı çok etkin bir mücadeleyi arkadaşlarımız ortaya koydular. Ayrıca maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak yöntemler ile üretip piyasaya sürmeye çalışan, bunların stoklamasını yapmaya çalışan kişiler ve firmalara yönelik büyük bir mücadeleyi de ortaya koyduk. Yine belirttiğim gibi siz değerli müdürlerimiz başta olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza en derin şükranlarımı göndermek istiyorum."

Aktaş ayrıca, teşkilatın bu süreçte büyük bir özveri ve gayret içerisinde görev yaparak Türk halkının gönlünü kazandığını, takdirini ve teşekkürünü aldığını belirtti. Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep il emniyet Müdürleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerinden görüntüler paylaştı.


Kaynak: DHA

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