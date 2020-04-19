Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı (2)
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Mehmet Aktaş, Koronavirüs, CEO, Güncel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı (2)

Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, telekonferans yöntemiyle, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili bilgi aldı.

19.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:49
Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı (2)

Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, telekonferans yöntemiyle, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası'nda gerçekleşen koordinasyon toplantısına Aktaş'ın yanı sıra Genel Müdür yardımcıları katılırken, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanları ise telekonferans yönetemiyle dahil oldu.

Teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamanın ve devletin güvenliğine yönelecek her türlü tehlikeye karşı mücadele etmenin yanı sıra, koronavirüs salgını ile başarılı ve herkesin takdirini kazanan bir mücadeleyi ortaya koyulduklarını kaydeden Aktaş, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ve seyahat kontrolü amaçlı sehir giriş çıkışlarında alınan önlemler ile vatandaşların bu konuda bilinçlendirilip yasakları ihlal edenlerin ikaz ve men edilmesi, hasta olan vatandaşların sağlık birimleri ile koordinasyon içersinden bu birimlere yönelendirilmesi gibi hususlarda gayretli ve başaralı çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupların içersinde polis teşkilatı olarak görev alarak önemli bir yükü omuzladıklarını işaret eden Aktaş, önlemler kapsamında evde kalmaları gereken vatandaşlara sosyal yardımlar ile temel ihtiyaç malzemelerinin temini ve teslim edilmesi gibi konularda teşkilat olarak büyük bir gayret ve emek ortaya koyduklarını belirtti.

Aktaş, görev sırasında vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik anonslar yaparak toplumsal bilinç uyandırmaya çalıştıklarını, sahada görev yapan personeliden bire bir bu noktada uyarı ve yönlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. Polis teşkilatı olarak kendilerininde virüse karşı korunmak için maske, eldiven, koruyucu gözlük, özel kıyafetler ve siperlikler ile görev yaparak, gereken önlemleri en ilerdi düzeyde almak için çaba ve dikkat gösterdiklerini vurgulayan Aktaş, vatandaşlara bu konuda örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Aktaş şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüs ile mücadele sırasında bize verilen bütün görevleri yaparken çok büyük bir asalet ve nezaket ile bu işi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bütün teşkilat mensuplarımız, amirinden memuruna büyük bir vakar ve asalet ile aziz vatandaşlarımıza bu hizmetleri götürmenin gayreti içersinde olduk ve bu yönü ilede milletimizin beğenisi ve takdirini kazandık. İl müdürlerimiz ve birim amirlerimizin şahsında bütün teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Fırsatçılar imkan verilmeyecek

Emniyet teşkilatı olarak ülke genelinde yürütülen operasyonlar ile fırsatçılar ile de mücadelelilerinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Aktaş, başta sağlık ürünleri olmak üzere fahiş fiyatları ile satış yapana veya stokçuluk yapan kişi ve firmalar ile merdiven altı tabir edilen yöntemler ile üretilen kaçak ve sahte ürünlerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Özellikle maske ve diğer sağlık ürünlerine, uygun fiyat ve miktarlar ile ulaşılması yönünde vatandaşa bu çalışmalar ile önemli fayda sağladıklarını ifade eden Aktaş, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Türkiyede bulunan 30 büyük il ve Zonguldakta sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer illerde de virüs ile mücadele için genel tedbirler uygulandığını hatırlatan Aktaş, "81 ilde bu tedbirleri cadde cadde, sokak sokak uyguluyoruz. Evlerinde oturmak durumunda olan bütün vatandaşlarımıza yönelik her türlü hizmeti karşılama noktasında da büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

Toplantının devam eden kısmında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van ile emniyet müdürlerine bağlanarak il genelindeki durum hakkında bilgi alan Aktaş'a İl Emniyet Müdürlerince bilgil verildi.

Sırası ile söz alan ve illeri hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vatandaşların kısıtlamalar büyük ölçüde riayet ettiklerini belirterek, kısıtlamlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldığını ifade ettiler.

Vatandaşların normal yaşamlarında yoğun ilgi gösterdiği ama alınan tedbirler kapsamında boşalan, İstanbul Taksim, Adana, Fuzuli Caddesi, Şanlıurfa Rabi Meydanı Diyarbakır Dağkapı Meydanı gibi noktalarla da canlı bağlantılar ile iletişim kuran Aktaş, buradaki üst düzey emniyet görevlilerinden detaylı bilgi aldı.

Toplantının basına kapalı olarak devam eden kısmında, 81 ilin emniyet müdürüleri ve daire başkanları ile genel güvenlik konularının görüşüldüğü öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı (2)

Kaynak: AA

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