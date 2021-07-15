Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "176 yıllık bu teşkilat, milletimizin yazdığı bu destanın en ön saflarında yerini almıştır"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katıldı.

"15 Temmuz, Aziz Milletimizin yek vücut olarak iradesini canıyla ve kanıyla koruduğu zafer gecesidir. 176 yıllık bu teşkilat hem görevi başındaki evlatları hem de tüm şehitlerinin manevi varlıklarıyla milletimizin yazdığı bu destanın en ön saflarında yerini almıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya