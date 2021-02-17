Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi
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Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

17.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:19
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk atak helikopterinin teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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