Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/4. Dönem Kadrolu Personel (Hizmetli) Alım İlanı başvuru koşulları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) en az ortaöğretim mezunu 90 adet hizmetli alım ilanı yayınladı. Kurumun farklı birimler için KPSS puanı esas alınarak 5 kata kadar aday çağıracak. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/4. Dönem Kadrolu Personel (Hizmetli) Alım İlanı yayını nedir?

EmnEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) en az ortaöğretim mezunu 90 adet hizmetli alım ilanı yayınladı. Kurumun farklı birimler için KPSS puanı esas alınarak 5 kata kadar aday çağıracak. EGM hizmetli alımına ilişkin başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayları sizler için haberimizde bir araya getirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/4. Dönem Kadrolu Personel (Hizmetli) Alım İlanı yayını nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel

Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde

görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Hizmetli) alımı

yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım

yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr

internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal

edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından

Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya "Başvuru Formu" çıktısı imzalatılarak bir

örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları

bu "Başvuru Formu" nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık

görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru

formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden

adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas

alınacaktır.

e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı

bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların

atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında

Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları

gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak

tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında

Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları

taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları

taşımak,

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b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer

nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak

sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan

adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak

sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan

adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı

olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da

noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi

onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler

kabul edilmeyecektir.)

d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları

İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan

başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı

sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya

uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav

tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı

ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı

sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek

gerçekleştirilecektir.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI NASIL OLACAK?

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere

atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit

edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi

içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

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