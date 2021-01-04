Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/4. Dönem Kadrolu Personel (Hizmetli) Alım İlanı başvuru koşulları nelerdir?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) en az ortaöğretim mezunu 90 adet hizmetli alım ilanı yayınladı. Kurumun farklı birimler için KPSS puanı esas alınarak 5 kata kadar aday çağıracak. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/4. Dönem Kadrolu Personel (Hizmetli) Alım İlanı yayını nedir?
EmnEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) en az ortaöğretim mezunu 90 adet hizmetli alım ilanı yayınladı. Kurumun farklı birimler için KPSS puanı esas alınarak 5 kata kadar aday çağıracak. EGM hizmetli alımına ilişkin başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayları sizler için haberimizde bir araya getirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolu personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğüne 2020/4. Dönem Kadrolu Personel (Hizmetli) Alım İlanı yayını nedir? İşte detaylar haberimizde...
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel
Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde
görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Hizmetli) alımı
yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım
yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr
internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal
edilecektir.
ç) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından
Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya "Başvuru Formu" çıktısı imzalatılarak bir
örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları
bu "Başvuru Formu" nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık
görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru
formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden
adayın kendisi sorumlu olacaktır.)
d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas
alınacaktır.
e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı
bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların
atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında
Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları
gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak
tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında
Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
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b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer
nitelikleri taşımak,
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.
3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da
noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi
onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler
kabul edilmeyecektir.)
d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları
İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan
başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı
sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya
uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav
tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı
ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.
Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı
sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI NASIL OLACAK?
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere
atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit
edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
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