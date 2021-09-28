Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi - Haberler
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Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde eş zamanlı, "kırmızı ışık ve emniyet kemeri", "motosiklet, motorlu bisiklet kullanımı" ve "trafikte alkol ve uyuşturucu madde kullanımına" yönelik denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde eş zamanlı, "kırmızı ışık ve emniyet kemeri", "motosiklet, motorlu bisiklet kullanımı" ve "trafikte alkol ve uyuşturucu madde kullanımına" yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 25-26 Eylül'de, ülke genelinde eş zamanlı, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı denetlendi.

Ekiplerce 22 bin 858 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, 2 bin 10 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 679 sürücünün belgesiz motosiklet/motorlu bisiklet kullandığı, 131 motosiklet/motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı, 289 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca, 501 motosiklet/motorlu bisiklet trafikten men edildi, 34 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 5 bin 358 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

Alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 25-26 Eylül'de, kırmızı ışık, emniyet kemerine yönelik ihbarlı özel denetim işlemleri ise 21-24 Eylül'de yapıldı.

Bu kapsamda da 35 bin 735 araç denetlendi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 1352 sürücünün belgeleri geçici olarak geri alındı, 3 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı, 788 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Kırmızı ışık, emniyet kemerine yönelik ihbarlı özel denetimlerde ise emniyet kemeri kullanmadıkları tespit edilen 19 bin 378 sürücü ve 174 yolcuya işlem uygulandı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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