Emniyet Genel Müdürlüğünden Sibel Can'a Teşekkür

Emniyet Genel Müdürlüğünden Sibel Can'a "emniyet kemeri" duyarlılığından dolayı teşekkür etti. İstanbul Beşiktaş'ta Sibel Can ile oğlu Emir Aksüt'ünde içinde bulunduğu ve 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi twitter adresinden olayla ilgili yayınladığı mesajda, "Beşiktaş'ta gerçekleşen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlatan ve bu konudaki hassasiyetini kamuoyu ile paylaşan Sibel Can'a teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)