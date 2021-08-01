Emniyet sosyal medyadaki sahte "orman yangını" paylaşımları ile ilgili uyardı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadaki sahte "orman yangını" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadaki sahte "orman yangını" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi.

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında, ülkede büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınlarıyla ilgili, başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler, birtakım film sahnelerinden alınan veya Türkiye'de yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntülerin tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

Bu tür faaliyetlerin vatandaşlar üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet verdiği, sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan