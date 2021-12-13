Emniyet Genel Müdürlüğünden HDP Kongresiyle ilgili açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğünden HDP Kongresiyle ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden HDP Kongresiyle ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili yapılan açıklamada "Katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına...

İSTANBUL (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili yapılan açıklamada "Katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadale Daire Başkanlığı, Küçükçekmece Yahya Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılan HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresiyle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "12.12.2021 günü saat 11.00'de İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4'üncü Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle bahse konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."


Son dakika haber! Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

Son dakika haber! Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

 Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

 Görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak! Stokçular şimdi de marketlerde satış kısıtlaması başlattı

Görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak! Stokçular şimdi de marketlerde satış kısıtlaması başlattı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title