Emniyet Genel Müdürlüğünden, banket ve emniyet şeridinde bekleme yapılmaması uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon ve çekici sürücülerini, taşıt yolu üzerindeki banket veya emniyet şeridinde, zorunlu haller dışında önlem almadan park yapmamaları konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon ve çekici sürücülerini, taşıt yolu üzerindeki banket veya emniyet şeridinde, zorunlu haller dışında önlem almadan park yapmamaları konusunda uyardı.

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde yaşanan ağır kış koşulları ve kar yağışı nedeniyle araçların yoldan çıkma, öndeki araca çarpma veya yol kenarında bekleme yapan araçlara çarpma şeklinde kaza yaptıklarının gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele çalışmalarının yanında sürücülerin mevsimsel koşulları göz önüne alarak trafik kurallarına üst düzeyde riayet etmelerinin, görevlilerin uyarı ve ikazlarına uymalarının kazaların önlenmesinde son derece önemli olduğu vurgulandı.

Islak, karlı ve buzlu zeminlerde araçların durma mesafesinin arttığı ve yağışın etkisine bağlı olarak sürücülerin riskli durumları geç fark ederek, doğru reaksiyonları gösteremedikleri aktarılan açıklamada, sürücülerin uygun olmayan lastiklerle yola çıkmalarının da özellikle kar yağışı alan bölgelerde bir süre sonra seyahatlerine devam edememesine neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenlikleri için standartlara uygun diş derinliği bulunan kış lastiği kullanmaları istendi.

Sürücülere ayrıca, "araç hızını ve öndeki araçla mesafesini yol ile hava durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamaları, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında ve gerekli önlemleri almadan duraklama ve park yapmamaları" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı