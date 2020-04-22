Emniyet Genel Müdürlüğünden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, "Başta çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın bayram coşkusunu paylaşıyoruz. Daha büyük bir azimle, daha büyük ufuklara" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA