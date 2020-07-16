Emniyet Genel Müdürlüğünden "15 Temmuz toplantısı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Emniyet Genel Müdürlüğünden "15 Temmuz toplantısı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğünde, emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı ve bu toplantıda "TSK darbe yapmıştır, polis, askere karşı koymaz" şeklinde çıkan kararın, mesajla tüm emniyet mensuplarına gönderildiği...

Emniyet Genel Müdürlüğünden
16.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:37

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğünde, emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı ve bu toplantıda "TSK darbe yapmıştır, polis, askere karşı koymaz" şeklinde çıkan kararın, mesajla tüm emniyet mensuplarına gönderildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde yayınlanan bir programda, 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğünde, emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı, bu toplantıda "TSK darbe yapmıştır, polis, askere karşı koymaz" şeklinde çıkan kararın, mesajla tüm emniyet mensuplarına gönderildiği yönünde "asılsız bir iddiada" bulunulduğu belirtildi.

Emniyet Teşkilatının, demokrasi, hukuk devleti, milli birlik ve beraberliğe kasteden ve Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı bütün gücüyle karşı koyduğu ifade edilen açıklamada, emniyet mensuplarından 63'ünün şehit, 284'ünün gazi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İfade etmek isteriz ki Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir.

Hal böyle iken aradan geçen 4 yıl içerisinde yapılan yargılamalar ve tanık beyanları da dahil olmak üzere maddi hiçbir delil de ortada yokken böylesine yanlış, asılsız, mesnetsiz, zan altında bırakmaya dönük iddianın hangi amaçla ortaya atıldığı anlaşılamamıştır."

Kaynak: AA

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