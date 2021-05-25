Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
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Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 zanlının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada "Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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