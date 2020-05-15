Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
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Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi.

Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı
15.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:11

EGM'den yapılan açıklamada, 2020 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

43 BİN 780 PERSONELİN YER DEĞİŞTİRMEME TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Bu doğrultuda, 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 9 bin 870, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 467 ve 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 679 personelin atama işlemlerinin yapıldığı aktarıldı. Ayrıca 1'inci bölgedeki 35 bin 904, 2'inci bölgedeki 7 bin 876 olmak üzere 43 bin 780 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, pandemi süreci nedeniyle ataması yapılan personelin ilişiklerinin ikinci bir emre kadar kesilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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