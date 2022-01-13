Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde "KENE" operasyonu... - Haberler
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Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde "KENE" operasyonu...

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde "KENE" operasyonu gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 hedef şahsa yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde "KENE" operasyonu gerçekleştirildi. - ANKARA

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