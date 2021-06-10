Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta...
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Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta...

Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta yakalandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta... - Haberler
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