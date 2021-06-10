Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta...
Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta yakalandığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta yakalandığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz