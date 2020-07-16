Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilata yönelik iddiaları yalanladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilata yönelik iddiaları yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir haber kanalında 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde yayınlanan programdaki iddialarla ilgili, "Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilata yönelik iddiaları yalanladı
16.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:41

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir haber kanalında 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde yayınlanan programdaki iddialarla ilgili, "Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir" açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bir haber kanalında 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde yayınlanan programda yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Öncelikle Emniyet Teşkilatı olarak şehitlerimizin olduğu bu acılı günümüzde açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyduğumuzu, ancak 15 Temmuz gibi önemli bir olaya ilişkin tarihe yanlış bir not düşülmesini önleme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Habertürk TV kanalında 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde yayınlanan bir programda 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı, bu toplantıda 'TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz' şeklinde çıkan kararın mesaj ile teşkilatımız içinde tüm personele gönderildiği asılsız bir iddiada bulunulmuştur" denildi.

"Demokrasimize, hukuk devletine, milli birlik ve beraberliğimize kasteden ve Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karşı teşkilatımız bütün gücüyle karşı koymuş, alçaklara fırsat vermemiş, bu yolda 63 şehit, 284 gazi vermiş, yapılan kahramanca mücadeleye bütün milletimiz şahit olmuştur" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

"İfade etmek isteriz ki; Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir. Hal böyle iken aradan geçen 4 yıl içerisinde yapılan yargılamalar ve tanık beyanları da dahil olmak üzere maddi hiçbir delil de ortada yokken, böylesine yanlış, asılsız, mesnetsiz, zan altında bırakmaya dönük iddianın hangi amaçla ortaya atıldığı anlaşılamamıştır. Asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra 'esas misyonu demokrasinin teminatı olmak olan' ve vazifesini canı pahasına şerefi ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliğinin teminatı olmuş, aynı kararlılıkla bundan sonra da olmaya devam edecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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