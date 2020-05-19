Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...
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Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...

Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı videonun görüntüsü Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve...

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...
19.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:47

Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı videonun görüntüsü Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. İstikbalimiz, gençlerimizle güvende ve emin ellerde" mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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