Emniyet Genel Müdürlüğü provokatörleri açıkladı

25.09.2019 10:40

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz paylaşımlar yaparak, ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik algı oluşturulmaya çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.



Emniyet Genel Müdürlüğünden sosyal medyada Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz paylaşımlar hakkında yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz paylaşımlar yapılarak, ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekilerek, söz konusu paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, devlet yapısına, genel güvenliğe yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak, bilişim suçları ile mücadele etmek üzere ülke seviyesinde 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü vurgulanarak, "Sosyal medya üzerinden ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz paylaşım yaparak "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu" işlediği tespit edilen R.K. (39), C.Ö. (34), M.G. (21), M.N.Ö (21) ve M.Ş.F. (29) isimli şahıslar 23.09.2019 tarihinde Mersin ilinde gözaltına alınarak yapılan soruşturmalar neticesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.



Bahse konu şahıslardan R.K. (39) isimli şahıs hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan; C.Ö. (34) isimli şahıs hakkında "Görevi Yaptırmamak ve Direnme", "5846 SKM Fikri Sınai Mülkiyet Hak İhlalleri Kanunu", "Müstehcenlik", "Güveni Kötüye Kullanma", 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar" ve Yağma (Gasp) suçlarından; M.Ş.F (29) isimli şahıs hakkında "Devletin Uluslararası Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar", "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık-Mala Zarar Verme" ve "Taksirle Yaralama" suçlarından arşiv kayıtları bulunduğuna dikkat çekilerek "Devletimiz suç ve suçlularla mücadelesini her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da kararlı bir şekilde sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA