Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: "Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek"
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Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: "Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, yangın bölgelerinde aktif olarak görev alan TOMA'ların, soğutma çalışmalarına destek olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yangın bölgelerinde aktif olarak görev alan TOMA'ların, soğutma çalışmalarına destek olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden, yangın bölgelerinde aktif bir şekilde görev alan, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olan Toplumsal Müdahale Araçlarının (TOMA) görüntüleri paylaşıldı. TOMA'ların soğutma çalışmalarına destek olduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Soğutma çalışmasındayız. Bu gayret söndürecek. Bu birlik yeşertecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: 'Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek'
Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: 'Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek'
Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: 'Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek'
Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: 'Bu gayret söndürecek, bu birlik yeşertecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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