Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bayram harçlığı dağıttığı iddiası

Sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı bazı paylaşımlarla, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bayram harçlığı dağıttığı iddia edilmişti. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paylaşımların asılsız olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

"CİDDİYETSİZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

"DEZENFORMASYONA ALET OLMAYIN"

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı