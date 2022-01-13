Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere "Kene" operasyonu - Haberler
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere "Kene" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak "Kene" adlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak "Kene" adlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde 160 şüpheliye yönelik olarak Ankara, Adana ve İstanbul başta olmak üzere 28 ilde "Kene" adlı operasyon düzenlendi. 6 aylık planlı ve koordineli çalışmada, şahısların vatandaşları önce borçlandırıp, daha sonra da bu borçlar çerçevesinde senetler düzenlediği, düzenledikleri senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon lira yapmak gibi tahrifatlar yaptığı ve tefecilik yaptığı tespit edildi. Şahısların ayrıca acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartları ile pos cihazlarından 3 bin lira çekip, kendilerine 2 bin 300 lira gibi bir meblağ vererek haksız kazanç sağladıkları da tespit edildi. Tefecilik yapan şahısların önce borçlandırıp zorla senet imzalattıkları vatandaşları ailesine ve yakınlarına zarar vereceklerini söyleyerek tehdit ettiği, bu sayede de vatandaşların ev ve arabalarına da haksız bir şekilde sahip oldukları belirlendi. 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 160 şüpheliden 133'ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi. Kalan 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.

2021 yılında gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, operasyonlarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para ele geçirilmişti. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere Kene operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere Kene operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere Kene operasyonu

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