Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tefecilere "KENE" operasyonu

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak "KENE" operasyonu düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde 160 hedef şahsa yönelik olarak, Ankara, Adana ve İstanbul başta olmak üzere 28 ilde "KENE" operasyonu düzenlendi. 6 aylık planlı ve koordineli çalışma neticesinde vatandaşları önce borçlandırıp daha sonra da bu borçlar çerçevesinde senetler düzenleyen, düzenledikleri senetler üzerinde de 500 bin lirayı 5 milyon lira yapmak gibi tahrifatlar yaptığı tespit edilen ve tefecilik suçu işlediği anlaşılan şahıslara geniş bir operasyon yapıldı. Şahısların ayrıca acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartları ile pos cihazlarından 3 bin lira çekip kendilerine 2 bin 300 lira gibi bir meblağ vererek haksız kazanç sağladıkları da tespit edildi. Öte yandan tefecilik suçu işleyen şahısların önce borçlandırıp zorla senet imzalattıkları vatandaşları ailesine ve yakınlarına zarar vereceklerini söyleyerek tehdit ettiği, bu sayede de vatandaşların ev ve arabalarına da haksız bir şekilde sahip oldukları tespit edildi. 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KENE" operasyonu neticesinde 160 hedef şahıstan 133'ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verildi. Kalan 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edildi. Öte yandan 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 hedef şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.