Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde...
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.
07.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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