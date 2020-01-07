Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde...
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde...

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 şehirde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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