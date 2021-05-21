Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur