Emniyet Genel Müdürlüğü: "Kadına şiddete karşı eylem ve etkinliklere 30 bin kişi katıldı"

26.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, 81 ilde 29 bin 749 kişinin katılımıyla 282 eylem ve etkinliğin gerçekleştirildiği bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen eylem ve etkinliklere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 81 ilde 29 bin 749 kişinin katılımıyla düzenlenen 282 eylem/etkinliklerin (basın açıklaması, yürüyüş, tiyatro gösterimi, stant açma, bildiri dağıtma gibi) normal olarak sona erdiği belirtildi.

Etkinliklere katılım sayısı yüzde 25 arttı

Katılım sayısının bir önceki yıla göre, 23 bin 767'den 29 bin 749'a yükselerek yüzde 25, eylem/etkinlik sayısının ise 216'dan 282'ye çıkarak, yüzde 30,5 arttığı kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Tünel'den başlayan yaklaşık 100 metre mesafede, bir önceki yıl 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamaların, bu yıl 2 bin 500 kişinin iştirakiyle normal olarak sona erdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut polis barikatının üstüne gelerek, içlerinde marjinal grupların ve LGBTİ'nin de yer aldığı 50 kişilik grubun dağılmaları yönünde ikazda bulunulmuştur. Alandan ayrılmak istemeyen grubun mukavemete devam etmesi üzerine, yere doğru göz yaşartıcı gaz atılarak (orantılı güç kullanılarak) grup alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili herhangi bir yakalama/gözaltı yapılmamıştır."

Kaynak: AA