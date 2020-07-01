Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik... Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 19 hesap yöneticisinden 11 şahıs yakalanarak...

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 19 hesap yöneticisinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir." - ANKARA Kaynak: İHA