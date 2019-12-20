Emniyet Genel Müdürlüğü'den 'çakmak gazı' açıklaması

20.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:58

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 26 Ekim 2018 tarihinden bu yana 'çakmak gazının usule aykırı satışı' nedeniyle 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları' şeklinde haberlere rastlandığı belirtildi. 26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sagˆlıgˆının Korunmasına Dair Kanunun 1'inci maddesinin 'Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar' şeklindeki 2'nci fıkrasının 'Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar' olarak değiştirildiği hatırlatıldı. Degˆişiklik ile yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Sagˆlık için tehlikeli madde temini' başlıklı 194'üncü maddesi hükmüne go¨re adli işlem yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, o¨gˆrencilerin egˆitim ve o¨gˆretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sagˆlamak amacıyla; 2018 ve 2019 yıllarında okul çevreleri ile o¨gˆrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, o¨zellikle açık ve paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde 81 ilde eş zamanlı olarak 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yo¨nelik' 14 ayrı denetim uygulaması yapıldı. Ayrıca düzenlemenin yapıldıgˆı tarihten günümüze kadar TCK'nın 194'üncü maddesi kapsamında 'Çakmak gazının usule aykırı satışından' dolayı 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı."

Kaynak: DHA