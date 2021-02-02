Emniyet Genel Müdürlüğü "Aşağı bak" iddiasını, paylaştığı videoyla yalanladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü "Aşağı bak" iddiasını, paylaştığı videoyla yalanladı

02.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:31

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını, paylaştığı videoyla yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını, paylaştığı videoyla yalanladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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