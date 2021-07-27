Emniyet Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde tüm imkanları ile vatandaşların yanında yer alıyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde tüm imkanları ile vatandaşların yanında yer alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde tüm imkanları ile vatandaşların yanında yer alıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'de meydana gel sel felaketine Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik güçlerinin yanı sıra Ankara'dan giden personel de destek vererek bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Artvin'de meydana gel sel felaketine Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik güçlerinin yanı sıra Ankara'dan giden personel de destek vererek bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Güvenlik Daire Başkanlığı'na bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memuru ile Artvin'de meydana gelen sel felaketine karşı destek verirken, Koruma Dairesi Başkanlığından bölgeye sevk edilen özel ekiple beraber Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir illerine bağlı Sualtı Grup Amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı ve 19 polis memuru ile toplamda 23 kurbağa adam arama çalışmalarına devam ediyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, AFAD Başkanlık Koordinesinde devam etmekte olan Serdar Yiğit isimli vatandaşın arama ve kurtarma çalışmalarına, 26 Temmuz saat 08.00 itibariyle Polis Arama ve Kurtarma (PAK) birimlerinde görevli personeller ile katkı sağladığı belirtildi. 27 Temmuz saat 11.50'de ise halen devam etmekte olan arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında Murgul Baraj Göleti ve besleyen su yataklarında, dere kenarlarında, su altı ve üstünde AFAD operasyon yetkilileri tarafından yapılan planlama doğrultusunda görev alındığı aktarıldı.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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