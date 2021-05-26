Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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