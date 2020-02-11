Emniyet ekiplerinden sıkı denetim

11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:16

Burdur'da 94 okul çevresi, 38 park/bahçe, 119 umuma açık iş yeri, 71 metruk bina ile 47 araç ve 121 okul servis aracı kontrol edildi. 2 araca 2 bin 456 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilerek bir araç trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, güvenli bir ortamda gelişmelerini ve eğitimlerini sürdürmeleri için yapılan çalışmalar ve sıkı denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde 51 ekip, 147 personelin katımıyla okul çevrelerinin ve servis araçlarının denetimi ile tek dal sigara satışına yönelik çalışmalar yapıldı.Yapılan çalışmalarda 563 şahsın UYAP/GBT sorgusu yapıldı.



Borçlunun ödeme şartını ihlal, kaçak orman emvalini nakletme biçme, saklama, kabul etme, kullanma, bulundurma, satın alma, basit yaralama-kamu malına zarar verme suçlarından aranan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi ve bir şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca 94 okul çevresi, 38 park/bahçe, 119 umuma açık iş yeri, 71 metruk bina ile 47 araç ve 121 okul servis aracı kontrol edildi. 2 araca 2 bin 456 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edilerek bir araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA