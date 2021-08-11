Emniyet ekiplerinden mezarlık ve parklarda şok uygulama; 15 kişiye ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik uygulama yapan polis ekipleri, umuma açık alanda alkol alan 15 kişiye cezai işlem uyguladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik uygulama yapan polis ekipleri, umuma açık alanda alkol alan 15 kişiye cezai işlem uyguladı.

Park ve mezarlıklarda alkol ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde her gün ihbar alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden kişileri men etmek için uygulama yaptı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in de katıldığı uygulamaya Narkotik, Asayiş ve Yunus ekipleri de katıldı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde mezarlıkları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin GBT sorgulamalarını yaptı. Park ve mezarlıklarda yapılan uygulamada umuma açık alanda alkol alan 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı