Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim

27.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:42
Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle birlikte getirilen hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri ve Trafik Şube ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde kısıtlama sürecinde sokağa çıkma izni bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlara gerekli uyarılar ve işlemler uygulanırken, denetimler gün boyunca sürdürüldü. - SAMSUN

Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim
Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ryan Babel Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:41:30. #1.15#
title