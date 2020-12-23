Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza

23.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:45
Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ekipleri, 18-19-20 Aralık 2020 tarihlerinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ekipleri, 18-19-20 Aralık 2020 tarihlerinde yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Burdur genelinde 496 aracın kontrol edildiği denetimde 2 araç sürücüsüne servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde, takoğraf bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 15 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 6 araç sürücüsüne ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılmasından, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırını aşmaktan, 2 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen şekilde araç ışıklarını kullanmamaktan 3 araç sürücüsüne taşıma kapasitesinin üstünde yük ya da yolcu taşımaktan 15 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden ceza yazdı. 76 araç sürücüsüne İdari Para Cezası uygulanan denetimde 27 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza
Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza
Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Lionel Messi Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emniyet ekiplerinden 3 günde 76 araç sürücüne ceza | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:52:28. #1.14#
title