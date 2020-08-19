Emniyet ekipleri vatandaşları anonslarla uyardı
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Emniyet ekipleri vatandaşları anonslarla uyardı

Emniyet ekipleri vatandaşları anonslarla uyardı Şanlıurfa'nın sıkı korona denetimleri sürüyor İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin sürekliliğinin sağlanması...

19.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:06

Emniyet ekipleri vatandaşları anonslarla uyardı

Şanlıurfa'nın sıkı korona denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Şanlıurfa genelinde geniş çaplı denetimler devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in önceki gün video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından, tüm ilçelerde kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları ile kolluk kuvvetlerinin katılımıyla oluşturulan ekipler, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimlere başladılar. Toplu taşıma araçları, taksiler, pazaryerleri, lokant, restoran, kafe, kahvehane, düğün ve nikah yapılan yerler, çay bahçeleri lokaller, internet kafeler, berber/kuaförler, güzellik salonları, fırınlar, pastaneler gibi bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerine riayet etmeleri hatırlatıldı. Kamu çalışanları, muhtarlar, cami imamları, meslek kuruluşu temsilcileri gibi isimlerin öncülüğünde oluşturulan denetim komitelerinin de evde izolasyon tedbirlerini denetlemeye başladığı Şanlıurfa'da, son günlerde artırılan denetimler sayesinde toplumsal duyarlılığın arttığı gözlemlendi.

Son 24 Saatte 3 bin 660 nokta denetlendi

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik, kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği Şanlıurfa'da, Valilik koordinesinde oluşturulan 323 denetim ekibi, 18 Ağustos 2020 günü 3 bin 660 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 38 iş yeri ve 80 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 76 bin 384 TL tutarında para cezası kesti. Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 128 kişiye 135 bin 482 TL para cezasının kaydedildiği il genelinde, 123 ekip ve 434 personelin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı konularak evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 6 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL para cezası yazıldı.

Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 172 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Emniyet ekipleri vatandaşları anonslarla uyardı

Kaynak: İHA

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