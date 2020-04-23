Emniyet ekipleri, hijyen kitlerinin dağıtımını 10 günde tamamladı
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Emniyet ekipleri, hijyen kitlerinin dağıtımını 10 günde tamamladı

Emniyet ekipleri, hijyen kitlerinin dağıtımını 10 günde tamamladı Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan hijyen kitlerinin dağıtımı, polis ve jandarma tarafından oluşturulan ekiplerce 10 gün içinde tamamlandı Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 yaş...

23.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:47
Emniyet ekipleri, hijyen kitlerinin dağıtımını 10 günde tamamladı

Emniyet ekipleri, hijyen kitlerinin dağıtımını 10 günde tamamladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan hijyen kitlerinin dağıtımı, polis ve jandarma tarafından oluşturulan ekiplerce 10 gün içinde tamamlandı

İSTANBUL - Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu paketler, belirlenen adreslere polis ve jandarma tarafından oluşturulan ekiplerce ulaştırıldı. İstanbul'da 10 günde tamamlanan dağıtımda 1 milyon 109 bin 152 evin kapısına gidildiği bildirildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel salgın haline gelen yeni tip Covid-19'a yönelik çalışmalar kapsamında, 65 ve üstü yaş grubunda olan sokağa çıkma kısıtlamasındaki kişilere maske ve kolonya dağıtımı başlamıştı. Söz konusu salgın tedbirleri doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı bir de mektup yer alıyordu.

- 1 milyon 109 bin 152 kişinin kapısı çalındı

Erdoğan'ın mektubunun da içinde olduğu hediye paketleri, İstanbul'da polis ve jandarma tarafından oluşturulan ekiplerce, sokağa çıkma kısıtlamasındaki vatandaşların evlerine ulaştırıldı. İstanbul'da 10 günde tamamlanan dağıtımda 1 milyon 109 bin 152 kişinin kapısına gidildiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 10 gün içinde 1 milyon 85 bin 991 ikamete dağıtım gerçekleştirirken, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında 23 bin 161 adrese dağıtım gerçekleştirdi. Buna göre hediye paketlerindeki maske ve kolonyalar 39 ana dağıtım merkezinde depolandı. Çalışma kapsamında 86 okul tali dağıtım merkezi haline getirilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçlar kullanıldı.

- Dağıtım sırasında sosyal mesafe kuralları aksamadı

Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarında, ana dağıtım merkezi olarak kullanılan okullardaki grup amirlerinin, teslimatı yapılacak paketleri alarak ara dağıtım merkezine ulaştırırken, kolonya ve maskelerin teslimi sırasında da sosyal mesafe kuralına harfiyen uyulduğu gözlendi.

- Günde 120 bin dağıtım gerçekleştirildi

Oluşturulan dağıtım ekibinin maske ve eldivensiz sahaya çıkmadıkları vurgulanırken, polis ve jandarma ile mahalle bekçilerinin ortak hareket ettikleri kaydedildi. Buna göre dağıtım ekibi içinde 2 bini Türkiye'de genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmakla görevli Çarşı ve Mahalle bekçisi bulunurken, 3 bin polis ile 2 bin 450 Milli Eğitim personelinin yer aldığı belirtildi. Bu ekibe 200 taşıma personeli destek verirken, paketlerin belirlenen evlere ulaştırılmasında rol alan 7 bin 650 emniyet personelinin beslenme ve temizlik gereksinimlerinin ise Kızılay tarafından karşılandığı aktarıldı.

Herhangi bir aksaklığa meydan bırakmayan ekipler, kent genelindeki 39 ilçede günlük 120 bin dağıtım sağladı.

Dağıtım sırasında emniyet ekipleri ile vatandaşlar arasında samimi diyaloglar da yaşandı. Polisler, Erdoğan'ın hediye paketlerini götürdükleri yaşlılara "Evde kalın" uyarısında bulurken, bazı yaşlıların "Evden çıkmıyoruz" diye karşılık vermeleri dikkat çekti.

- Erdoğan'ın mektubu

Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin, ilgili hak sahiplerine öngörülen süreden önce ulaştırılarak 10 gün içinde tamamlandığı duyuruldu.

Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitindeki pakette, Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı bir de mektup yer alıyor. Dağıtılan paketlerde yer alan o mektupta Erdoğan, "Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet ekipleri, hijyen kitlerinin dağıtımını 10 günde tamamladı

Kaynak: İHA

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