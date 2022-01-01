Emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı, 12 araca 9 bin ceza kesildi - Haberler
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Emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı, 12 araca 9 bin ceza kesildi

Emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı, 12 araca 9 bin ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerin yaptığı denetimler neticesinde 12 araca toplamda 9 bin 623 TL cezai işlem uygulandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına tedbirleri sıklaştırdı. Gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde adeta kuş uçurtulmadı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda araçlar tek tek durdurularak sürücülere GBT sorgusu ile alkol testleri yapıldı ve araçlar kontrol edildi. Denetimlerde, 945 şahıs, 301 araç ve 39 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde gerçekleşen aramalar neticesinde 20 gram esrar maddesi, 1 adet kurusıkıdan bozma silah ele geçirilirken 12 araca toplamda 9 bin 623 TL idari para cezası kesildi. - SAKARYA

Emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı, 12 araca 9 bin ceza kesildi

Emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı, 12 araca 9 bin ceza kesildi

Emniyet ekipleri denetimleri sıklaştırdı, 12 araca 9 bin ceza kesildi

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