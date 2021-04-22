Emniyet ekipleri anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan programına katıldı
Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Erenler ilçesinde okul öncesi eğitim kurumunda minik öğrencilerin 23 Nisan sevincine ortak oldu.
Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Erenler ilçesinde okul öncesi eğitim kurumunda minik öğrencilerin 23 Nisan sevincine ortak oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anaokulun bahçesinde düzenlenen etkinliklere katılan polisler, miniklerle resim yaptı, müzik eşliğinde eğlendi.
Yunus ekiplerinin motosikletlerine binerek siren çalan çocuklar, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek