Emniyet eğitime çağırdı, güvenlikçiler gelmedi

Adana Emniyet Müdürlüğünce maçlarda görev alan yaklaşık 200 güvenlik personeline eğitim verileceği bildirilmesine rağmen güvenlik görevlileri hiçbir gerekçe göstermeden eğitime katılmadı

Görevli polis kimse gelmeyince cezai yaptırım uygulanması için tutanak tuttu



ADANA - Adana İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Adana Emniyet Müdürlüğünün maçlarda görev alan yaklaşık 200 güvenlik personeline eğitim verileceği bildirilmesine rağmen güvenlikçiler hiçbir gerekçe göstermeden eğitime katılmadı. Polis ekipleri de kimse gelmeyince cezai yaptırım uygulanması için tutanak tutup görev alanından ayrıldı.

Adana Valiliği oluruyla Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde görevli personeller tarafından Adana'da yapılacak lig maçlarında görev alan yaklaşık 200 güvenlik personeline teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi için güvenlik şirketlerine bilgi verildi. Eğitim verecek görevli polisler, sabah 08.30'da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'e gelerek hazırlıklarını tamamlayıp özel güvenlik görevlilerini beklemeye başladı. Saat 10.30'a kadar güvenlik görevlileri hiçbir mazeret bildirmeyip eğitime gelmeyince polis ekipleri, konuyla ilgili cezai yaptırım uygulanması için tutanak tutup görev alanından ayrıldı. Polis ekipleri tarafından aranan güvenlik firması, güvenlik görevlilerine eğitim hakkında bilgi verildiğini belirtti.