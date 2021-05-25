Emniyet'e üçüncü T129 Atak Helikopteri
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Emniyet'e üçüncü T129 Atak Helikopteri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri'nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri'nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımına ayrıca Atak Helikopteri'nin görüntülerini de ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

Emniyet'e üçüncü T129 Atak Helikopteri
Emniyet'e üçüncü T129 Atak Helikopteri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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