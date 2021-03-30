Emniyet'e 15 Temmuz 2016 sonrası 124 bin 327 yeni personel alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrasında 15 bin 627'si komiser yardımcısı, 80 bin 979'u polis memuru ve 27 bin 721'i çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere, emniyet teşkilatımıza toplam 124 bin 327 yeni personel temin edilmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrasında 15 bin 627'si komiser yardımcısı, 80 bin 979'u polis memuru ve 27 bin 721'i çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere, emniyet teşkilatımıza toplam 124 bin 327 yeni personel temin edilmiştir." dedi.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ndeki (PAEM) eğitimlerini tamamlayan 191'i kadın olmak üzere 1837 komiser yardımcısı için Polis Akademisi'nin Gölbaşı yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakan dönem birincisi Muhammed Şahin, 5. dönem mezunları adına konuşma yaptı. Şahin'in "Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, bayrağa, silaha yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim emin olsun, ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez." sözlerini yeni mezun komiser yardımcıları birlikte tekrar etti.

PAEM 5. Dönem Eğitim Filmi ile Depremin İlk 6 Saati konulu kamu spotunun yayımlanmasının ardından törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah katıldığı güvenlik toplantısından sonra programa gelmeden önce, yaya öncelikli trafik konulu bir farkındalık etkinliğinde bulunduğunu anlattı. Oradaki çocukların kendisine umut ve heyecan verirken sorumluluklarını da tekrar tekrar hatırlattığını ifade eden Soylu, "Bu alanda toplanan her bir arkadaşıma seslenmek istiyorum, bilesiniz ki bu görevlerin sorumluluğu, sadece sıralı amirlerinize değildir. Bizatihi Cenabıallah'a ve o küçük çocuklara karşı sorumlusunuz." diye konuştu.

Yeni mezunların milletin selameti, şehirlerinin asayişi, huzuru ve çocukların geleceğinden sorumlu olduğunun altını çizen Soylu, şunları söyledi:

"Bu kolay bir sorumluluk değildir. Bu ülke, zor bir ülkedir. Topraklarında herkesin farklı bir hesabı olan, medeniyeti, değerleri birlikteliği büyümesi zenginleşmesi kıskanılan bir ülkedir. İçeriden dışarıdan hasımları fazla olan bir ülkedir. Bizim 15 Temmuz'da yaşadığımızı yaşayan bir başka ülke yoktur. Gezi olaylarından beri, hepimiz görüyoruz ve biliyoruz ki Türkiye'nin zenginliği, birliği, milletimizin bekası ve istikrarı saldırı altındadır. Ekonomimiz, demokrasimiz, yaklaşık 10 yıldır saldırı altındadır."

"PKK'ya bu yıl sadece 11 kişi katıldı"

Milletin bu saldırıları savuşturarak ayakta kalmayı başardığını belirten Soylu, terörle mücadelede içeride PKK'yı kımıldayamaz hale getirdiklerini söyledi. Terör örgütünün silahlı eleman sayısını 300'ün altına indirdiklerini anlatan Soylu, bir zamanlar yıllık 5 bin kişinin katıldığı, 1500-2000 kişilik gruplarla kamp yapan PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl ise sadece 11 kişinin katıldığını aktardı.

İkna edilerek dağdan indirilen eleman sayısının da geçen yıl 243, bu yıl ise 36 kişi olduğunu ifade eden Soylu, yılbaşından bugüne kadar 157 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, geçen yılın tamamında ise bu sayının 865 olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Evlatlarımız ne kar ne kış ne de bir başka engel tanımadan operasyonlara devam ediyorlar. Bu sayıları sık sık veriyoruz, dikkat ederseniz, diğer pek çok başlık varken, ağırlıklı olarak kamuoyumuzla katılım ve ikna sayılarını paylaşıyoruz çünkü buradaki zihniyet dönüşümünü en iyi izah eden sayılar bunlardır." diye konuştu.

"516 kişi daha az yaya can kaybı yaşandı"

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin hemen her meselede, trafikten uyuşturucuya kadar bütün güvenlik başlıklarında önemli sonuçlar aldığını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucuyla mücadelede bir yandan torbacının peşinde koşarken, geçen yıl 23 bin 693 kişinin, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 741 kişinin tutuklanması sağlanmış, diğer yandan da 'En iyi narkotik polisi: Anne' kampanyasıyla bu işin kullanımının önüne geçmeye çalışıyoruz. 2017'de madde bağlantılı can kaybı 941'di, her yıl kademeli olarak indirildi ve 2020 sonu itibarıyla 239'a çekildi, bu yıl da henüz adli tıp kurumundan vaka bildirilmedi."

Soylu, trafik kazalarını azaltmak için uğraştıklarına da değinerek "Bir yandan denetim sayımızı, saha ekiplerimizi arttırıyoruz, dronelarla, helikopterlerle denetim yapıyoruz ama öte yandan işin temeline eğiliyoruz." dedi.

Verilen eğitimler ve çalışmaların, 2015-2020 arası trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 35 azalmasını temin ettiği bilgisini paylaşan Soylu, kendileri için 1 sayısının bile büyük olduğunu vurguladı.

Oluşturulan politikalar ve TBMM'nin ortaya koyduğu kanunların yaya ölümlerinin 2018-2020 arasında yüzde 34,8 azalmasının önemli sebeplerinden olduğuna işaret eden Soylu, "Tam 516 kişi daha az yaya can kaybı yaşandı. Hedefimiz sıfırdır." diye konuştu.

Emniyet teşkilatı yenilendi

Terörle mücadele birimlerinden istihbarata, asayişten siber güvenliğe kadar tüm birimlerde, emniyet teşkilatında ciddi bir yenilenmenin söz konusu olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrasında 15 bin 627'si komiser yardımcısı, 80 bin 979'u polis memuru ve 27 bin 721'i çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere, emniyet teşkilatımıza toplam 124 bin 327 yeni personel temin edilmiştir. Bu sayı, bugün 310 bin 919 olan emniyet personelimizin yüzde 40'ıdır. Bu yenilenmenin önemli bir göstergesi de şudur ki halen emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelimizin yüzde 92'si üniversite mezunudur. Emniyet personelimizdeki nitelik ve nicelik artışını, aynı zamanda yüksek teknolojiyle de destekliyoruz. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan ve kısa adı SATEM olan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdik. Yakın zamanda Yakın Alan Çatışma Eğitim Simülatörü'nü de inşallah devreye almayı planlıyoruz."

Polislik mesleğinin disiplin, her anda tetikte olma ve en yüksek mesleki dayanışmayı gerektirdiğini belirten Soylu, "Polislik hakkın, hukukun ve adaletin mesleğidir." dedi.

Mezunlardan söz aldı

Konuşmasında yeni mezunlara da seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. dönem mezunları, benim kahraman arkadaşlarım, bugün biz size şerefli bir üniformayı, asil bir milleti, şanlı bir bayrağı, kulağımızda 5 vakit okunan ezanı emanet ediyoruz. Biz size mazlumu, mağduru, çocuğunu uyuşturucudan korumaya çalışan anne babayı, evini, iş yerini, malını hırsızdan korumaya çalışan insanımızı, şiddete uğramış, insanca yaşama hakkını arayan kadını, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek için çalışıp geç vakitte işinden evine giden insanları, ezcümle 'imdat' diyen kim varsa, hepsini size emanet ediyoruz. Bu emaneti teslim almaya hazır mısınız? Hakkı, hukuku, zalime karşı korumaya hazır mısınız? Alın teriyse alın teri, şehadetse şehadet, gereği her neyse bir an bile düşünmeden yapmaya hazır mısınız?"

Mezunlar, İçişleri Bakanı Soylu'nun sorularına "Daima hazır." yanıtı verdi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından dereceye giren ilk üç öğrenciye sertifika ve hediye verildi. Mezun komiser yardımcıları yemin ettikten sonra tören geçişi düzenledi. Tören geçişine, emniyet teşkilatı envanterine kısa süre önce katılan taktik ve taarruz helikopteri ATAK da katıldı. Tören, ilk resmi tören uçuşunu gerçekleştiren ATAK helikopterinin gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur