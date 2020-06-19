Emniyet dolandırıcılık şebekesini çökertti
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Emniyet dolandırıcılık şebekesini çökertti

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 92 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 43 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

Emniyet dolandırıcılık şebekesini çökertti
19.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:19

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 92 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 43 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

Balıkesir merkezli İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'da başlatılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir'de 5, ülke genelinde 87 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların sosyal medya medya üzerinden verdikleri ilanlarla çok sayıda vatandaşı dolandırdığı öğrenildi. Yaklaşık 3 aydır süren titiz çalışmalar sonucunda polis ekipleri bugün sabah saatlerinde düğmeye bastı. Şüphelilerin şimdiye kadar 103 vatandaşı 500 bin Türk Lirası civarında dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar toplam 24 şahıs gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise yakalama çalışması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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