Emniyet camlarının ithalatına düzenleme Bazı cam türleri için uygulanan ithalat gözetimi tedbirinde, kütle halindeki emniyet camları ve kurşun geçirmez camlar için istisnaya gidildi.

Bazı cam türleri için uygulanan ithalat gözetimi tedbirinde, kütle halindeki emniyet camları ve kurşun geçirmez camlar için istisnaya gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubat ayında yapılan düzenleme kapsamında "emniyet camları" için kilogram başına birim gümrük fiyatı 0,7 dolar olarak uygulanan tedbire istisna getirildi.

Kara, hava, deniz ve uzay araçlarında kullanılmak üzere kütle halinde boyanmış, emici ya da yansıtıcı tabakası olan düz veya bombeli emniyet camları, bunların diğer ürünleri, kurşuna dayanıklı düz ve bombeli camlar söz konusu tedbirin dışında tutuldu.

Kaynak: AA