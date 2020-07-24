Emniyet, bayram öncesi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı
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Emniyet, bayram öncesi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı

Şehir dışından Uşak'a uyuşturucu madde getiren üç şahıs yakalandı.

Emniyet, bayram öncesi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı
24.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:41

Şehir dışından Uşak'a uyuşturucu madde getiren üç şahıs yakalandı. Şahısların yakalandığı araçta toplamda 29 gram eroin ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Uşak'ta yapılan araştırmalar üzerine il dışından bir araçla uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Yapılan tespitler doğrultusunda Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli araç durduruldu. F.Ç., O.C., ve O.S.,'nin bulunduğu araçta yapılan arama çalışmaların ardından ekipler 29 gram eroin ve bonzai maddesi geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs da göz altına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmış olup adliyeye sevk edildi. Adliyedeki kararla F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken O.C. ve O.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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