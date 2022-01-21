HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Emniyet bahçesinde yiyecek arayan tilkileri elleriyle besliyor

ARDAHAN Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yiyecek arayan iki tilki ilçe emniyet amirliği bahçesine girdi. 53 yaşındaki sivil memur, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkileri elleriyle besledi.

Ardahan'a bağlı çıldır ilçesinde yaşayan ve çıldır ilçe emniyet müdürlüğünde sivil memurluk yapan 53 yaşındaki Rasim Aktemur rutin olarak iki günde bir gelen iki ayrı tilkiyi tavuk ve ekmekle beslerken güvenlik kameralarına bu kareler yansıdı. Yaklaşık bir aydır tilkileri besleyen Aktemur, halinden oldukça memnun ve arkadaş oldular. Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü 1916 rakımlı Çıldır ilçesinde çetin geçen kış şartları ve kar yağışından dolayı yemek bulmak için köye inen yabani hayvanlara her kış rastlanırken 2 tilki bir insan hikayesi ortaya çıktığı doğru bir söz olur.

Vahşi ve korkutucu olmasına rağmen elleriyle tilkiyi besleyen Rasim Aktemur, her kış ayında bu tür hayvanların mecraya inerek karınlarını doyurmak istediğini ifade etti.

İçimizi ısıtan bu görüntüler hayvanların insana yaklaşmasını ve zararsız olduklarını bir kez daha görüntülemiş oldu.