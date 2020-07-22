Emniyet, Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları açıkladı
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Emniyet, Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Emniyet, Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları açıkladı
22.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cuma ibadete açılacak olan Ayasofya Camii açılışı için kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Perşembe günü saat 20.00'dan Cuma günü saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıdaki gibidir.

Perşembe Günü Saat 20.00'dan İtibaren Kapatılacak Yollar:

Ankara Caddesi, Ord.Prof.Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi,Gülhane İçerisi, Alemdar Caddesi (Taramvay Yolu), Tarihi Yarımadaya Bağlanan Yollar.

Alternatif Yollar: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D 100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü, Galata Köprüsü . güzergahları kullanılabilecek.

24.07.2020 Cuma günü saat 05.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:

Ankara Caddesi, Sahil Kenedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan Arası Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar,Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı Tünelden Sahil İstikametine, Ragıp Güöüşpala Caddesi Atatürk Köprüsünden Sirkeci İstikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Hipodrom Önünden Sahil İstikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet İstikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyeloti Caddesi Kadırga Caddesinden İtibaren, Dostluk Yurdu Sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı Girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi,Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi,İmran Öktem Caddesi Reşadiye Caddesi,Avrasya Tüneli Avrupadan Anadoluya Geçiş İstikameti.

Alternatif Yollar: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D 100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi güzergahları kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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