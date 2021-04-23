Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı

Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kovid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.

Kovid-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.

Artan vaka ve ölüm olaylarının ardından ülke genelinde tedbirler artırılırken Pazaryolu ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplu iftar fotoğrafının sosyal medyaya yansıması tepkiye neden oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Karantinada olması gereken kişi barda eğlenirken yakalandı
Karantinada olması gereken kişi barda eğlenirken yakalandı
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:13:06. #1.14#

title